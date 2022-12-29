Ворог вивів у море 3 ракетоносії, – ОК "Південь"

Зранку 29 грудня пролунала повітряна тривога у Києві та низці областей України. Зазначають, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії.

Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров розповів про загрозу ракетної атаки на тлі масштабної повітряної тривоги.

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На тлі масштабної тривоги

За його інформацією, російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії. Згодом він додав, що загарбники додатково вивели ще й підводний ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20.

Також він зазначив, що зафіксовано активність стратегічної авіації.

Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті. Залишайтеся у сховищі доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Зауважимо, що спочатку сирени лунали на Сході. І вже лише близько 06:00 про можливу загрозу з неба попередили мешканців Києва та низки інших областей. Станом на 06:45 на Заході повітряну тривогу не вмикали.

Загроза чергової ракетної атаки