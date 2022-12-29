Ворог вивів у море 3 ракетоносії, – ОК "Південь"
Джерело:Владислав Назаров
Зранку 29 грудня пролунала повітряна тривога у Києві та низці областей України. Зазначають, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії.
Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров розповів про загрозу ракетної атаки на тлі масштабної повітряної тривоги.
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На тлі масштабної тривоги
За його інформацією, російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії. Згодом він додав, що загарбники додатково вивели ще й підводний ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20.
Також він зазначив, що зафіксовано активність стратегічної авіації.Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті. Залишайтеся у сховищі доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.
Зауважимо, що спочатку сирени лунали на Сході. І вже лише близько 06:00 про можливу загрозу з неба попередили мешканців Києва та низки інших областей. Станом на 06:45 на Заході повітряну тривогу не вмикали.
Загроза чергової ракетної атаки
- Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно припустив, що російські окупанти можуть відкласти масований обстріл української інфраструктури перед Новим роком через економію ракет, але гарантії цьому немає. За його словами, людям потрібно себе берегти та дотримуватися правил безпеки у будь-якому разі, коли мовиться про загрозу обстрілів на свята.
- Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Шмигаль підкреслив, що Україна перебуває в готовності до нових масованих обстрілів. Він додав, що обстріл може статися у будь-який момент.
- Росіяни могли готувати масовану ракетну атаку по території України на 26 грудня. Однак "бавовна", що сталася на російському військовому аеродромі "Енгельс" напередодні вночі, зіпсувала плани окупантів. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович.