Ворог вночі вдарив по аеродрому "Миргород": є певні пошкодження, зокрема і техніки

Російські окупанти у ніч на 10 червня атакували військовий аеродром "Миргород". Відомо, що для атаки ворог використав балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За попередньою інформацією, жертв немає.

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Наслідки атаки

За словами Луніна, у результаті влучання є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки.

Внаслідок атаки на аеродромі виникла пожежа, яку наразі частково локалізували пожежники та бригади ДСНС. Відповідні служби проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

Окрім того, внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає.

Атака ворога на Одесу: коротко