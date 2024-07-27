Ворог вночі вдарив ракетою та 11 дронами: скільки цілей знищено

Російська армія вночі 27 липня знову атакувала Україну своїми безпілотниками типу "Шахед". Також окупанти застосували для обстрілу ракету.

Наші захисники успішно знищили всі повітряні цілі ворога. ППО працювала у кількох областях нашої держави.

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Скільки дронів росіян збила ППО

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що у ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області та чотирма ударними БпЛА "Шахед" із Приморсько-Ахтарська – Росія.

Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській і Київській областях,

– написав генерал.

Він також зазначив, що протягом минулої та за поточну добу протиповітряна оборона знищила ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА Supercam, 1 ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражувальних боєприпаси "Ланцет".



Робота ППО за 27 липня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

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Де працювала ППО вночі

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вночі підрозділи Повітряного командування "Схід" збили над областю 2 ворожі "Шахеди". Внаслідок атаки в області ніхто не постраждав.

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін також зазначив, що Росія вночі атакувала область БпЛА. Там є пошкодження промислового об'єкта та виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Теж без постраждалих.

У Київській області вночі тривогу оголошували тричі через загрозу "Шахедів". Влучань в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури немає. Постраждалі там також відсутні.

До слова, повітряну тривогу через "Шахеди" оголосили на Півдні України ще пізно ввечері 26 липня. Далі мапа повітряних тривог впродовж ночі "червоніла" у центральних та північних областях.

Тривогу періодично скасовували в областях, однак до ранку ще кілька разів оголошували через загрозу атаки дронами-камікадзе ворога. Остаточний відбій пролунав о 08:00 27 липня у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.