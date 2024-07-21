Ворог вранці атакував об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині

Росія продовжує атакувати українські міста. Вранці 21 липня вона обстріляла Сумщину.

Було завдано удару по об'єктах критичної інфраструктури. Під російський удар потрапив Шосткинський район.

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Наслідки атаки уточнюються

Вранці по Шосткинському районі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару.

Сьогодні зранку, 21 липня, ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району,

– прозвітували в Сумській ОВА.

Там також додали, що на місці російської атаки працюють всі необхідні служби.

Наразі інших деталей про удар на Сумщині немає. "Наслідки ворожої атаки уточнюються", – кажуть в ОВА.

Додамо, що всю ніч проти 21 липня Україну атакували російські "Шахеди" та ракети. Ще о 23:23 20 липня Повітряні сили ЗСУ попередили Сумщину про рух ударних БпЛа. Відбій тривоги в області пролунав лише вранці.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що на Сумщині вночі працювали сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Що відомо про атаку по Україні 21 липня

Загалом вночі росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 39-ма ударними БпЛА типу із трьох напрямків.

ППО вдалося збити 35 ворожих "Шахедів". Керовані авіаційні ракети Х-59/69 також не досягли своїх цілей.

Під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил,

– розповіли у Повітряних силах.

Так, окрім Сумщини, сили ППО також працювали у Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській і Київській областях.

Зокрема, раніше КМВА повідомляла про те, що сьогодні вночі росіяни намагалися атакувати Київ "Шахедами". На щастя, усі БпЛа були знищені на підступах до міста. Руйнувань та постраждалих у столиці немає.