Обстріл Київщини і Чернігівщини: потрапили у військову частину, є втрати серед особового складу

Окупанти вранці 28 липня завдали удару по військовій частині на Київщині. Також під ударом була і Чернігівщина. На жаль, є втрати серед особового складу.

Сумну новину повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає 24 канал.

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Він розповів, що зранку 28 липня ворог завдав удару, випустивши 6 крилатих ракет типу "Калібр", по військовій частині на Київщині.

Що відомо про руйнування та постраждалих

Наразі відомо, що 3 будівлі постраждали: 1 зруйнована і 2 пошкоджені. Водночас 1 крилату ракету вдалося збити. Противник завдав удару з акваторії Чорного моря.

Також, за словами Громова, був завданий обстріл по Гончарівському в Чернігівській області з РСЗВ, близько 20 снарядів. Пуски були здійснені із Зябрівки, з білорусі. Є втрати в особовому складі, вони уточнюються.

Чи є втрати серед цивільних

Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що зранку ворог обстріляв один з населених пунктів Вишгородського району. Пошкоджені об'єкти інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Постраждали 5 цивільних осіб. На щастя, загиблих немає.

Ракетні обстріли України

У день хрещення Київської Русі, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Звісно ж, росіяни не могли не "привітати" нас з цим. Щоправда, зробили вони це у традиційній для терористів манері – обстрілявши мирні міста. Зокрема:

Від російських ударів постраждали заклади освіти та житлові будинки у Миколаєві. Школа фактично зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.

російські вбивці атакували і Чернігівську область. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюють.

Неспокійно було і у Чугуєві, що на Харківщині. Інформацію щодо того, чи є постраждалі унаслідок удару, зараз з'ясовують. Однак точно відомо про руйнування житлових будинків через атаку.

Яка ситуація на фронтах України станом на 28 липня: дивіться відео