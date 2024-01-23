Ворог, ймовірно, здійснив повторні пуски ракет з Каспійського регіону

Росія вдосвіта 23 січня запустила ракети по території України. Ймовірно, ворог міг здійснити повторні пуски з району Каспійського моря.

Про це повідомляють Повітряні сили. Ракети, які ворог запустив раніше, вже у повітряному просторі України. Вони курсують у межах Вінницької області.

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Імовірно, здійснено повторні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря,

– попередили у Повітряних силах.

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Повітряні сили о 03:45 повідомили, що було зафіксовано політ декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку. Російська авіація тримала курс у напрямку Каспійського моря, звідки ворог традиційно атакує Україну.

Вже о 05:22 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Про небезпеку попередили у східних та південних областях.

О 06:02 перші групи ракет перетнули повітряний простір України у Сумській області. Спочатку ракети рухалися у напрямку Полтавської області, але потім почали змінювати курс.

Також зафіксовано зліт 4 бортів Ту-22М3. Повітряні сили повідомили, що бомбардувальники злетіли з аеродромів Оленья (Мурманська область) та Шайковка (Калузька область). Наразі ці борти не здійснювали пуски ракет.

Мер Львова Андрій Садовий попередив, що ракети можуть тримати курс на Захід. Також частина ракет летить на Київ.

Вже о 07:02 у КМВА повідомили про вибухи. Як заявив Сергій Попко, на Київщині працюють системи та засоби протиповітряної оборони.