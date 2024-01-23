Ворог, ймовірно, здійснив повторні пуски ракет з Каспійського регіону
23 січня 2024, 06:51Читать новость на русском
Росія вдосвіта 23 січня запустила ракети по території України. Ймовірно, ворог міг здійснити повторні пуски з району Каспійського моря.
Про це повідомляють Повітряні сили. Ракети, які ворог запустив раніше, вже у повітряному просторі України. Вони курсують у межах Вінницької області.
Важливо У всіх областях України оголосили повітряну тривогу: ворог запустив ракети
Імовірно, здійснено повторні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря,
– попередили у Повітряних силах.
Масована атака по Україні 23 січня: що відомо
- Повітряні сили о 03:45 повідомили, що було зафіксовано політ декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку. Російська авіація тримала курс у напрямку Каспійського моря, звідки ворог традиційно атакує Україну.
- Вже о 05:22 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Про небезпеку попередили у східних та південних областях.
- О 06:02 перші групи ракет перетнули повітряний простір України у Сумській області. Спочатку ракети рухалися у напрямку Полтавської області, але потім почали змінювати курс.
- Також зафіксовано зліт 4 бортів Ту-22М3. Повітряні сили повідомили, що бомбардувальники злетіли з аеродромів Оленья (Мурманська область) та Шайковка (Калузька область). Наразі ці борти не здійснювали пуски ракет.
- Мер Львова Андрій Садовий попередив, що ракети можуть тримати курс на Захід. Також частина ракет летить на Київ.
- Вже о 07:02 у КМВА повідомили про вибухи. Як заявив Сергій Попко, на Київщині працюють системи та засоби протиповітряної оборони.