Ворог залишив на патрулюванні 2 кораблі: інші відновлюють запаси в окупованому Криму

Російське корабельне угруповання залишило на патрулюванні 2 кораблі, решта відправили відновлювати сили й запаси на бази в окупованому Криму.

Проте загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту це не зменшує, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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Тому закликали дотримуватись заходів безпеки, не порушувати правил воєнного стану, уникати відвідувань заборонених зон та районів.

Яка загалом ситуація на Півдні

Українські ракетно-артилерійські підрозділи атакували ворожі позиції 36 разів. Втрати окупантів уточнюють.

Загарбники не мають сил та підтримки, тому наступальних дій не ведуть. ДРГ під прикриттям артилерійського вогню намагалась захопити спостережні пости в районі Токаревого. Однак росіян чекав провал.

По Миколаєву серед ночі знов вдарили реактивною системою залпового вогню "Смерч". Пошкодили об'єкти приміської інфраструктури, але постраждалих немає.

Гуманітарна криза на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза. Колаборанти, яких окупанти прозвали "владою", не здатні вирішувати адміністративні та економічні питання через свою некомпетентність.

Відтак забезпечення регіону вручну ситуативними поставками продовольства, пального, ліків вже навіть не створює ілюзії добробуту. Ба більше, самі колаборанти намагаються втекти від відповідальності та нав'язаних обов'язків до Криму.

Росія втрачає кораблі у Чорному морі

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Однак судно змогли врятувати та пришвартувати у порту Севастополя. До слова, згодом його там і помітили.

Однією з найбільших втрат Росії у війні стало потоплення ракетного крейсера "Москва", який пішов на дно 13 квітня 2022 року. Повідомляли, що по ньому влучили ракетами "Нептун".

До речі, у Генштабі повідомили, що росіяни посилюють систему ППО на Зміїному. Останнім часом там загострились бої між Україною та окупантами. Острів навіть прозвали "морською Чорнобаївкою".

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