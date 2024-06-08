Ворог запустив 13 "Шахедів" та ракету: скільки приземлили Повітряні сили

Росія в черговий раз тероризувала мирні українські міста у ніч на 8 червня. Зокрема, було випущено 13 "Шахедів" та ракету Х-59.

У Повітряних силах повідомили, що пуски "Шахедів" відбувалися з мису Чауда в Криму та з районів Курська, що в Росії. Бойова робота проводилася у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

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Скільки "Шахедів" та ракет збила ППО

У ніч на 8 червня російські війська атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із російської Курської області та випустив 13 ударних БпЛА типу "Шахед". Окупанти запускали дрони із районів Курська та мису Чауда, що в Криму.

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "Шахедів" і одну КАР Х-59,

– мовиться в повідомленні.

Збиття ворожих повітряних цілей відбувалося у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Зокрема, в Дніпропетровській ОВА повідомили, що в їх області збили 2 ворожі дрони у Дніпровському та Синельниківському районах.

Скільки "Шахедів" та ракет збито / Інфографіка Повітряних сил

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