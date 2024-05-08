Ворог запустив 76 ракет і дронів: скільки вдалося збити

Вночі 8 травня окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. У Повітряних Силах детально розповіли, скільки цілей випустив ворог та скільки вдалося збити.

Так, за інформацією командувача Миколи Олещука, ворог спрямував на Україну понад 70 засобів повітряного нападу. Переважну кількість російського залізяччя вдалося збити.

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Деталі роботи ППО

У Повітряних Силах повідомили, що під час масованої атаки на Україну 8 травня росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу. Серед них було 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Зокрема, це було таке озброєння:

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської області);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);

4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область, акваторія Каспійського моря);

1 крилата ракета "Іскандер-К" (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької області);

21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область)

Повітряним силам вдалося знищити переважну більшість повітряних цілей, запущених ворогом, а саме:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Результати нічної роботи ППО 8 травня / Повітряні Сили

Микола Олещук також зазначив, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.