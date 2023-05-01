Ворог запустив по Україні 18 ракет: скільки вдалося збити

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. У ніч проти 1 травня ворог випустив 18 крилатих ракет. Дізнайтеся, скільки вдалося збити силам ППО.

Окупанти продовжують ракетний терор України. У ніч проти 1 травня ворог здійснив масовану ракетну атаку, а також запустив дрони. Більшість ракет ворога вдалося збити силам ППО.

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Більшість ракет збили

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, росіяни атакували Україну з літаків стратегічної авіації. Сталося це близько 02:30. Для атаки ворог використав дев'ять Ту-95 з району Оленєгорськ, що в Мурманській області. Крім того, підняв у небо два Ту-160 у районі Каспійського моря.

Загалом росіяни випустили під час нічної атаки 18 крилатих ракет. Мовиться про Х-101/Х-555. Силам ППО вдалося збити 15 ракет ворога.

Коротко про ракетну атаку

Про те, що ворог може завдати чергового ракетного удару стало відомо пізно ввечері 30 квітня. О 22:25 моніторинговий канал Monitor написав, що шість Ту-95мс вилетіли з аеродрому "Оленья". Також окупанти підняли у повітря два такі ж літаки з "Енгельса". Тоді відповідна інформація потребувала перевірки.

О 22:25 моніторинговий канал Monitor написав, що шість Ту-95мс вилетіли з аеродрому "Оленья". Також окупанти підняли у повітря два такі ж літаки з "Енгельса". Тоді відповідна інформація потребувала перевірки. Уже станом на 01:40 1 травня стало відомо, що 8 Ту-95мс мали підійти до Каспійсько-Волгодонського регіону. Звідти російські військові і здійснюють запуски ракет з цих повітряних суден. Але це ще не все. Адже о 02:25 стало відомо, що з "Енгельса" злетів ще й Ту-160. За словами Залужного, їх таки було два.

Звідти російські військові і здійснюють запуски ракет з цих повітряних суден. Але це ще не все. Адже о 02:25 стало відомо, що з "Енгельса" злетів ще й Ту-160. За словами Залужного, їх таки було два. Зауважимо, що повітряні тривоги почали ширитися спочатку Сходом близько 03:15. Уже біля 04:00 сирена лунала й у столиці, а вся карта України "почервоніла" близько 04:12. Відбої повітряної тривоги оголосили близько 06:40.

Вдруге за три дні атакували Київ

На цьому наголосив глава КМВА Сергій Попко. Він також зазначив, що росіяни столицю атакували як крилатими ракетами, так і дронами. А повітряна тривога у Києві лунала близько трьох годин.

За попередньою інформацією, усі крилаті ракети та дрони-камікадзе у повітряному просторі Києва знищили сили ППО. З усім тим він зазначив, що дані уточнюються.

Попередні дані також свідчать про те, що минулося без жертв серед цивільного населення. Крім того, не постраждали житлові будинки чи інша інфраструктура.