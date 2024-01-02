Ворог запустив по Києву понад 70 ракет
Джерело:КМВА
Окупанти завдали ракетного удару по декількох областях України. Найбільше росіяни знову атакували столицю України, запустивши десятки ракет та безпілотників.
Після відбою повітряної тривоги у Київській міській військовій адміністрації повідомили, скільки та які ракети випустив ворог. Зокрема, там зауважили, що повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин.
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Скільки зброї випустив ворог по Києву
Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що Росія запустила по Києву орієнтовно 15 баражувальних боєприпасів типу Shahed. Слідом за ними:
- з понад 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55;
- одночасно із заходом ракет на Київ, понад 10 літаків МіГ-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".
Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА Shahed та понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал" (остаточно тип і кількість дадуть Повітряні сили),
– розповіли в КМВА.
За даними влади, на жаль, внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці є руйнування житла людей, пошкоджена інфраструктура, є потерпілі та загиблі.
Так, у Солом'янському районі загорілись багатоповерхові житлові будинки. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС деблокували та евакуювали людей. Попередньо, є поранені та загиблі.
Які наслідки атаки по Києву
У КМВА розповіли, що внаслідок падіння уламків ракет у різних районах виникли пожежі та руйнування. Зокрема:
- у Деснянському – попередньо є загоряння супермаркету;
- в Дарницькому – пошкоджено нежитлові приміщення;
- в Голосіївському – падіння решток на відкритій території;
- в Печерському р-ні – уламки впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;
- в Оболонському – загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень;
- у Святошинському – на нежитлову забудову;
- в Подільському – загоряння на території ринку, пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто, рештки упали на нежитлову забудову, можливе загоряння житлового будинку;
- у Шевченківському – падіння решток на відкриту територію.