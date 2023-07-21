Росіяни завдали 3 авіаудари по Нью-Йорку на Донеччині: є постраждалі
Джерело:Андрій Єрмак
Росіяни увечері 21 липня завдали 3 авіаудари по Донецькій області. Під ворожою атакою опинився населений пункт Нью-Йорк.
Донеччина постійно потерпає від ворожих обстрілів. Щодня росіяни обстрілюють регіон, руйнуючи інфраструктуру та вбиваючи цивільне населення.
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Під ворожим вогнем опинився Нью-Йорк
Як повідомили в Офісі Президента, ворог завдав 3 авіаційні удари по селищу міського типу Нью-Йорк. Наразі відомо про щонайменше 4 поранених.
Відомо про одного пораненого чоловіка та трьох поранених жінок,
– заявив Єрмак.
Росіяни 21 липня також обстріляли з артилерії селище Дружба Торецької громади у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей – 10-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Вони були братом та сестрою. Хлопчик відразу загинув на місці, а дівчинку везли до лікарні. На жаль, вона загинула, коли потрапила до медиків.
Як наголосили в Донецькій обласній військовій адміністрації, діти саме були на подвір'ї, коли ворог почав обстрілювати цивільне населення з артилерії. Батьків вкотре закликали вивозити неповнолітніх з небезпечних районів Донеччини.
Крім того, у селищі під час обстрілу отримала поранення літня жінка. З отриманими пораненнями її госпіталізували.
Яка ситуація на Донеччині
- Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сході країни. Так, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.
- На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують наступати. Військовослужбовці ЗСУ прогнозують, що окупанти можуть втекти з Бахмута, здійснивши "жест доброї волі", або вони опиняться у "котлі".
- На Авдіївському напрямку окупанти почали накладати на себе руки після невдалих штурмів. Моральний дух загарбників дуже низький, тому йти в наступ окупанти не хочуть.