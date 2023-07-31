Росія в Кривому Розі влучила в багатоповерхівку та освітній заклад: є жертви та поранені
Росіяни вдарили по Кривому Розі ракетами. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що на місці події працюють усі необхідні служби.
Вибухи у місті Дніпропетровської області пролунали під час повітряної тривоги орієнтовно о 9:07 31 липня. Глава МВС повідомив, що по місту влучили дві російські ракети, пише 24 Канал.
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Що відомо про удар по Кривому Розі
Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби,
– заявили у МВС.
Також там закликали дотримуватись заходів безпеки та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Кореспонденти Суспільного, посилаючись на слова очевидців, повідомили про влучання по багатоповерхівці.
Росія влучила в багатоповерхівку та навчальний заклад
Орієнтовно о 10:19 очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни поцілили по Кривому Розі двома ракетами. За даними міністра:
- одна ракета – влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами можуть бути люди. Там працюють рятувальники та поліція;
- друга ракета – знищила секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку, там спалахнула пожежа.
Станом на 10:15 (31 липня – 24 Канал) одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завали. Там ще можуть бути люди…
– заявив Клименко.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія зруйнувала частину житлової дев'ятиповерхівки та будівлю навчального закладу.
Росія знищила частину будинку в Кривому Розі / Фото Дмитра Лубінця
Росія вбиває мирних людей в їхніх оселях / Фото Дмитра Лубінця
Що цьому передувало
- Орієнтовно о 9:03 31 липня у Кривому Розі пролунав сигнал повітряної тривоги. Орієнтовно о 9:07 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи в місті. Він закликав не фіксувати наслідки атаки окупантів.
- Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ попередили орієнтовно о 9:03 про загрозу застосування балістичного озброєння.
- Також небезпека атак цією зброєю є у Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях.