Росія в Кривому Розі влучила в багатоповерхівку та освітній заклад: є жертви та поранені

Росіяни вдарили по Кривому Розі ракетами. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що на місці події працюють усі необхідні служби.

Вибухи у місті Дніпропетровської області пролунали під час повітряної тривоги орієнтовно о 9:07 31 липня. Глава МВС повідомив, що по місту влучили дві російські ракети, пише 24 Канал.

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Що відомо про удар по Кривому Розі

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби,

– заявили у МВС.

Також там закликали дотримуватись заходів безпеки та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Кореспонденти Суспільного, посилаючись на слова очевидців, повідомили про влучання по багатоповерхівці.

Росія влучила в багатоповерхівку та навчальний заклад

Орієнтовно о 10:19 очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни поцілили по Кривому Розі двома ракетами. За даними міністра:

одна ракета – влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами можуть бути люди. Там працюють рятувальники та поліція;

друга ракета – знищила секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку, там спалахнула пожежа.

Станом на 10:15 (31 липня – 24 Канал) одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завали. Там ще можуть бути люди…

– заявив Клименко.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія зруйнувала частину житлової дев'ятиповерхівки та будівлю навчального закладу.



Росія знищила частину будинку в Кривому Розі / Фото Дмитра Лубінця



Росія вбиває мирних людей в їхніх оселях / Фото Дмитра Лубінця

Що цьому передувало