Ворог знову вдарив авіабомбами: у Харкові вибухи

Зранку 25 травня Росія вчергове атакувала Харків. Окупанти скинули на місто авіабомби.

Приблизно о пів на 11 ранку 25 травня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти запустили по місту КАБи.

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Що відомо про атаку

О 10:36 Ігор Терехов написав, що два КАБи могли вдарити по Північній Салтівці. Однак після уточнення інформації з'ясувалося, що удар насправді був по дуже близькому передмістю Харкова.

Очільник ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що ворог вдарив неподалік міста.

Окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району,

– написав він.

Є поранений

Синєгубов повідомив, що надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка. Він зазначив, що дані щодо постраждалих ще уточнюються.

Вночі окупанти обстріляли Харків з С-300