На ворога чекає Гаага: українців закликали фіксувати злочини окупантів
Джерело:Центр протидії дезінформації
Україна офіційно подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Наша держава вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Для більшої кількості переконливих доказів проти Росії, українцям треба фіксувати злочини окупантів.
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Центр протидії дезінформації склав перелік того, що слід фіксувати:
- пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
- поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
- факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
- факти захоплення/пограбування вашого майна;
- факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
- використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
У неділю, 27 лютого, суд у Гаазі підтвердив, що отримав позов від України проти Росії. Наша держава вимагає притягнення Росії до відповідальності за агресію. У своїй заяві Україна також звинувачує РФ в "планових діях геноциду в Україні" та стверджує, що Росія навмисно вбиває людей української національності та серйозно порушує їхню територіальну цілісність.