На ворога чекає Гаага: українців закликали фіксувати злочини окупантів

Україна офіційно подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Наша держава вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для більшої кількості переконливих доказів проти Росії, українцям треба фіксувати злочини окупантів.

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Центр протидії дезінформації склав перелік того, що слід фіксувати:

пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури; поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста; факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах; факти захоплення/пограбування вашого майна; факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги; факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом; використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем; використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

У неділю, 27 лютого, суд у Гаазі підтвердив, що отримав позов від України проти Росії. Наша держава вимагає притягнення Росії до відповідальності за агресію. У своїй заяві Україна також звинувачує РФ в "планових діях геноциду в Україні" та стверджує, що Росія навмисно вбиває людей української національності та серйозно порушує їхню територіальну цілісність.