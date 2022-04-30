Ворога добряче "покришили" поблизу Василівки: що відбувається на Запоріжжі

30 квітня 2022 , 11:48
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Окупанти не припиняють обстрілювати підрозділи українських військ на Запорізькому напрямку. Однак українські оборонці завдають потужну відсіч й буквально знищують ворога.

Про це в ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя. 

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За його словами, інтенсивні бої минулої доби, 29 квітня, тривали по усій лінії зіткнення. Найбільші бойові дії проходять у районі Гуляйполя. Там російські окупанти намагаються прорватися з Півдня на Північ. 

Однак наші оборонці потужно вчора дали відсіч поблизу Василівки. Зокрема, жителі селища Мала Катеринівка уночі чули потужну артилерійську канонаду. Жителів заспокоїли – працювали Збройні Сили України. 

Наші ЗСУ надіслали "подаруночки" ворогу і добряче їх "покришили" у районі Василівки,
– розповів журналіст. 

Загалом за добу у цьому напрямку знищили:

  • 22 окупанти, ще 3 порених;
  • в районі Малої Токмачки збили ворожий літак Су-25;
  • заразом й спалили 2 танки та ще 2 ББМ;
  • знищили 4 міномети;
  • 3 автомобілі,
  • а на десерт – підірвали ворожий склад боєприпасів. 

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Автор: Аліна Оліховська