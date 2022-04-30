Ворога добряче "покришили" поблизу Василівки: що відбувається на Запоріжжі

Окупанти не припиняють обстрілювати підрозділи українських військ на Запорізькому напрямку. Однак українські оборонці завдають потужну відсіч й буквально знищують ворога.

Про це в ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя.

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За його словами, інтенсивні бої минулої доби, 29 квітня, тривали по усій лінії зіткнення. Найбільші бойові дії проходять у районі Гуляйполя. Там російські окупанти намагаються прорватися з Півдня на Північ.

Однак наші оборонці потужно вчора дали відсіч поблизу Василівки. Зокрема, жителі селища Мала Катеринівка уночі чули потужну артилерійську канонаду. Жителів заспокоїли – працювали Збройні Сили України.

Наші ЗСУ надіслали "подаруночки" ворогу і добряче їх "покришили" у районі Василівки,

– розповів журналіст.

Загалом за добу у цьому напрямку знищили:

22 окупанти, ще 3 порених;

в районі Малої Токмачки збили ворожий літак Су-25;

заразом й спалили 2 танки та ще 2 ББМ;

знищили 4 міномети;

3 автомобілі,

а на десерт – підірвали ворожий склад боєприпасів.

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