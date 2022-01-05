У ворога шансів не буде: ЗСУ біля Криму відпрацьовують потужні завдання

Поблизу тимчасово окупованого Росією Криму відбуваються тренування Збройних сил України. На Херсонщині навчаються гранатометні підрозділи "Південь".

Українські захисники відпрацьовують різні навички. Зокрема вони виконують вогневі завдання зі знищення танків.

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Шансів в окупантів не буде

Для того, щоб ефективно застосувати протитанкову зброю в реальному бою, треба постійно та ретельно тренуватися. Відтак в Росії не буде шансів прорватися далі на територію України.

"Справжня перемога у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до Євросоюзу і НАТО", – висловили сподівання у Генштабі.



Військові тренуються на Херсонщині / Фото пресслужби Генштабу ЗСУ



Збройні сили відпрацьовують вогневі завдання / Фото пресслужби Генштабу ЗСУ



Тривають завдання зі знищення танків / Фото пресслужби Генштабу ЗСУ

Навчання важкої артилерії у грудні

Схожі навчання організовували на початку грудня 2021 року. За допомогою тренувань перевіряли готовність України до різних сценаріїв.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв зауважив, що військові відпрацьовували нові тактичні прийоми ведення бойових дій та підвищували професійну підготовку.

Військові навчання в Україні: що відомо

На території України у 2022 році планують провести 9 масштабних навчань. Для цього виділили понад 100 мільйонів гривень.

У січні розвідувальники вже організували тренування, під час яких вчились, як давати відсіч ворогу на близькій відстані.

ЗСУ у грудні проводили навчання протитанкових підрозділів. У них взяли участь протитанкові артилерійські та інженерні підрозділи.

Міністр оборони Олексій Резніков затвердив план навчання українських військових у 13 країнах.

Повний текст публікації у фейсбуці:

На Херсонщині тривають активні заходи з підготовки гранатометних підрозділів угруповання військ "Південь". На адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР #Крим розрахунки станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів практично відпрацьовують різні вогневі завдання.

Варто зазначити, що ефективне застосування протитанкового озброєння в реальному бою на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією, потребує постійного та ретельного тренування під час занять.

Отже, там, де тримають оборону підрозділи угруповання військ "Південь", – шансів прорватися у #Росії не буде, а справжня перемога у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до #ЄС і #НАТО.

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