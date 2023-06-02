Блогерів, які знімали роботу ППО у Києві, відправили під домашній арешт: серед них – Воронова

Блогерку та співачку Інну Воронову відправили під домашній арешт. Це все через те, що жінка знімала роботу ППО та оприлюднила у мережі.

Сторона захисту Воронової оскаржуватиме рішення про домашній арешт. Про це стало відомо із зали суду, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу СБУ взялася за блогерів, які показували роботу ППО: серед них – співачка Воронова

Воронову відправили під домашній арешт

Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора про обрання для блогерки Інни Воронової запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас адвокати Воронової заявили, що сторона захисту оскаржуватиме рішення суду. На це в них є 5 днів.



Воронову відправили під домашній арешт / фото із соцмереж

Окрім Воронової, суд ухвалив вирок блогерці Дар’ї Семенченко. Її також відправили під цілодобовий домашній арешт.



Суд ухвалив вирок блогерці Дар’ї Семенченко / фото із соцмереж

Зазначимо, що прокуратура підозрює блогерок у поширенні інформації про переміщення або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

У прокуратурі уточнили, що підозрюваним блогерам заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

Наразі кримінальне провадження розслідується. Блогерам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Що цьому передувало