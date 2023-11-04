Ворожа ППО чи вдалий приліт по ворогу: у Мелітополі прогримів потужний вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі, що у Запорізькій області, пролунав потужний вибух. Окрім того, нібито ворожа ППО працювала в окупованому ворогом Бердянську.
Про вибухи почали повідомляти орієнтовно о 11:42 4 листопада. Мер Мелітополя заявив, що з'ясовують причину вибухів, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи на Запоріжжі
У Мелітополі щойно (мовиться про 11:42 4 листопада – 24 Канал) пролунав вибух,
– написав Іван Федоров.
Мер міста додав, що вони з'ясовують, чи це черговий вихід дірявої ППО окупантів, чи вдалий привіт ворогу від ЗСУ.
Буквально через декілька хвилин у місцевих телеграм-каналах написали про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську. Російські пропагандисти заявили про роботу ППО та нібито дві "збиті" українські ракети. Однак місцеві мешканці заявили, що не чули нічого такого.
Останні вибухи в окупантів
- Радник голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 3 листопада, що у центрі Волновахи Донецької області пролунав вибух. В тимчасово окупованому місті, за даними окупантів, було два "прильоти" у будинок культури залізничників. Посадовець розповів, що в будинку культури були окупанти.
- У ніч проти 2 листопада у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Загарбники заявили про нібито успішну роботу ППО. Російське міноборони написало про знищення дрона над Чорним морем та ще п'ятьох – над Кримом.
- Тривожно ворогам було 1 листопада в Донецьку. Нічна "бавовна" залишила російських окупантів без світла.