"Україна має засоби дістати ворожі літаки": Ігнат розповів про російську авіацію

Росіяни постійно вдосконалюють систему базування своєї авіації та облаштовують аеродроми. Однак окупанти вимушені тримати свої літаки подалі від територій, які контролює Україна.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про стратегію росіян. Відповідну заяву він зробив в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До слова Падіння уламків і потерпілі у Бортничах: усе, що відомо про ворожу ранкову атаку на Київ

Яка стратегія російської авіації та які наслідки для України

Система базування російської авіації постійно вдосконалюється.

Нині Росія утримує на десятках аеродромів сотні літаків та гелікоптерів. Проте Україна має довідкову інформацію щодо базування ворожої техніки.

Вона знаходиться близько до підконтрольної території Силам оборони нашої держави. І це ставить під загрозу літальні апарати загарбників, оскільки Україна має засоби, щоб досягати до російських літовищ.

Чому сигнал тривоги прозвучав після вибухів