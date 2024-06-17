"Смачна" ціль для ЗСУ: який танкер зайшов до порту Маріуполя

З'явилася інформація, що у Маріупольський порт 14 травня зайшов танкер, поки точно невідомо, що він транспортує. Важливо, що це відбулось вперше з часу окупації міста.

Є припущення, що вороже судно має постачати паливо російській армій. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що ворог зараз робить спробу використовувати порт у Маріуполі для своїх потреб, одна це відбувається дуже обережно, адже є побоювання ударів ЗСУ.

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Що зберігають у морському порту

Дмитро Забавін зауважив, що будь-яка техніка, яка розміщена у Маріуполі є законною ціллю для ураження Сил оборони.

Росіяни намагаються маскувати все, що завозять у місто, стверджуючи, що це будівельні матеріали. Я переконаний, що частина вантажів, які зберігають у сховищах порту – зброя, бойові комплекти та військова техніка,

– сказав депутат.

За його словами, Маріупольський порт має велику площу для зберігання необхідних військових засобів для ведення активних бойових дій проти України. Росіяни значну частину своєї техніки переправляють на фронт саме через це тимчасово окуповане місто.

Я вважаю, що це "смачна" ціль для Збройних Сил України, тому за деякий час росіяни будуть дуже неприємно здивовані стосовно цього,

– припустив Дмитро Забавін.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях