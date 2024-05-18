Досягти мети не вдалося: які проблеми мають росіяни у районі Вовчанська
Росіяни 10 травня почали наступ на Харківщину, зосередившись на місті Вовчанськ. Відтоді ситуація на цій ділянці фронту дещо стабілізувалася, а суттєвих успіхів ворог не має.
Російські окупаційні війська на Липецькому напрямку "застопорилися" між двома селами. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що противнику не вистачає ресурсів для просування через брак резервів.
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Яка ситуація на півночі Харківщини
"У районі Вовчанська окупанти намагалися зачепитися за північну частину населеного пункту. Але закріпитися і виконати поставлене завдання за перші 48 годин їм не вдалося", – прокоментував Олександр Коваленко.
Про нестачу ресурсів у ворога свідчить навіть те, що окупанти використовують групу військ "Захід", а не "Північ". Зараз росіяни вирішують, який напрямок для них пріоритетний – Липці чи Вовчанськ. Це потрібно, щоб продемонструвати, що вони не просто так зайшли в Харківську область і мають хоч якісь успіхи.
Яка мета росіян на цьому напрямку
За словами Коваленка, це не був тактичний чи стратегічний задум, а політичний. Ще до початку наступу Росія намагалася звернути увагу до цих подій. Пропагандисти говорили про нібито оточення Харкова, хоча у Бєлгородській області не було сформовано потрібної ударної групи.
Угрупування, яке там перебувало, було достатньо для проведення диверсійно-терористичної діяльності у прикордонній смузі. Але ворог інформаційно гіперболізував значення цих подій. Хоча треба визнати, що ця інформаційна кампанія росіянам вдалася,
– зауважив Коваленко.
Був відчутний вплив не лише на українців, але й на Захід. Іноземні ЗМІ написали про Харківщину в тому ключі, як про неї говорили у Росії.
Ситуація у Вовчанську: дивіться на карті
Але найголовніша мета таких дій – продемонструвати, що Росія нібито потужна й має можливості відкривати нові фронти, наступати. Все це відбулося напередодні візиту Путіна в Китай. Його хочуть залучити, як посередниках у переговорах за так званим китайським "мирним планом".
Він передбачає припинення вогню. При цьому за Росією залишаються всі окуповані території, російські війська не виходять з території України. Це дасть можливість окупантам упродовж певного періоду часу відновити наступ. А поки нарощувати ресурс.
На Харківщину Росія кинула два полки, але вони не змогли подолати ту відстань, яка була запланована. Для полкової операції – це повне фіаско. Ресурсу не вистачає, а цей наступ тільки підтвердив, що він у росіян критично обмежений,
– підсумував Олександр Коваленко.
Ситуація у Вовчанську: актуальні новини
- Російські загарбники, увірвавшись на Харківщину, вчиняють там воєнні злочини. Вони вбивають цивільних, беруть у полон, розстрілюють волонтерів. Саме місто зрівнюють із землею. Там щодня прилітає приблизно 30 КАБів.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ворог вирішив скористатися затримкою з постачанням зброї Україні. Саме тому окупанти розширили фронт, щоб ми не змогли використати ті засоби, які надійдуть. На Харківський напрямок уже залучили більше людей, але в боєприпасах, ракетах і системах ППО все одно є потреба.
- У Генштабі відзвітували, що ЗСУ провели низку штурмів на окремих ділянках Харківщини. Ворог надалі намагається прорвати наші рубежі у районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Проте окупанти зазнають втрат у живій силі та озброєнні.