Досягти мети не вдалося: які проблеми мають росіяни у районі Вовчанська

Росіяни 10 травня почали наступ на Харківщину, зосередившись на місті Вовчанськ. Відтоді ситуація на цій ділянці фронту дещо стабілізувалася, а суттєвих успіхів ворог не має.

Російські окупаційні війська на Липецькому напрямку "застопорилися" між двома селами. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що противнику не вистачає ресурсів для просування через брак резервів.

До теми Посилення оборони у Вовчанську: що відбувається на Харківському напрямку

Яка ситуація на півночі Харківщини

"У районі Вовчанська окупанти намагалися зачепитися за північну частину населеного пункту. Але закріпитися і виконати поставлене завдання за перші 48 годин їм не вдалося", – прокоментував Олександр Коваленко.

Про нестачу ресурсів у ворога свідчить навіть те, що окупанти використовують групу військ "Захід", а не "Північ". Зараз росіяни вирішують, який напрямок для них пріоритетний – Липці чи Вовчанськ. Це потрібно, щоб продемонструвати, що вони не просто так зайшли в Харківську область і мають хоч якісь успіхи.

Яка мета росіян на цьому напрямку

За словами Коваленка, це не був тактичний чи стратегічний задум, а політичний. Ще до початку наступу Росія намагалася звернути увагу до цих подій. Пропагандисти говорили про нібито оточення Харкова, хоча у Бєлгородській області не було сформовано потрібної ударної групи.

Угрупування, яке там перебувало, було достатньо для проведення диверсійно-терористичної діяльності у прикордонній смузі. Але ворог інформаційно гіперболізував значення цих подій. Хоча треба визнати, що ця інформаційна кампанія росіянам вдалася,

– зауважив Коваленко.

Був відчутний вплив не лише на українців, але й на Захід. Іноземні ЗМІ написали про Харківщину в тому ключі, як про неї говорили у Росії.

Ситуація у Вовчанську: дивіться на карті

Але найголовніша мета таких дій – продемонструвати, що Росія нібито потужна й має можливості відкривати нові фронти, наступати. Все це відбулося напередодні візиту Путіна в Китай. Його хочуть залучити, як посередниках у переговорах за так званим китайським "мирним планом".

Він передбачає припинення вогню. При цьому за Росією залишаються всі окуповані території, російські війська не виходять з території України. Це дасть можливість окупантам упродовж певного періоду часу відновити наступ. А поки нарощувати ресурс.

На Харківщину Росія кинула два полки, але вони не змогли подолати ту відстань, яка була запланована. Для полкової операції – це повне фіаско. Ресурсу не вистачає, а цей наступ тільки підтвердив, що він у росіян критично обмежений,

– підсумував Олександр Коваленко.

Ситуація у Вовчанську: актуальні новини