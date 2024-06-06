Українські морпіхи у Вовчанську взяли в полон групу російських штурмовиків

6 червня 2024, 10:00
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Джерело:

36 ОБрМП

Росія 10 травня почала повторний наступ на Харківську область. Там наші захисники провели блискавичну атаку та взяли у полон групу російських військових.

Під час блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську наші воїни взяли в полон групу російських штурмовиків.Україна постійно поповнює обмінний фонд.

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В полон взяли цілу групу

Українські військові взяли у полон цілу групу російських штурмовиків. Зокрема, також і командира. У мережі вони поділились відповідним відео.

Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень,
– мовиться в повідомленні.

В полон взяли цілу групу штурмовиків: дивіться відео

Втрати ворога на 6 червня 2024 року 

Українська оборонці вже 834 добу поспіль мужньо протистоять ворогу по всій лінії фронту. Так, лише за минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати 1300 загарбників.

Станом на 6 червня загальні втрати особового складу російської армії становлять 515 тисяч солдатів.

Втрати Росії станом на 6 червня

  • особового складу – близько 515 000 (+1300) осіб,
  • танків – 7828 (+22) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 15 076 (+40),
  • артилерійських систем – 13 433 (+48),
  • РСЗВ – 1095 (+3),
  • засоби ППО – 831 (+1),
  • літаків – 357 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 846 (+41),
  • крилаті ракети – 2270 (+2),
  • кораблі /катери – 27 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 360 (+63),
  • спеціальна техніка – 2230 (+7).
Автор: Вікторія Кульженко