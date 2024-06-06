Українські морпіхи у Вовчанську взяли в полон групу російських штурмовиків
Джерело:36 ОБрМП
Росія 10 травня почала повторний наступ на Харківську область. Там наші захисники провели блискавичну атаку та взяли у полон групу російських військових.
Під час блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську наші воїни взяли в полон групу російських штурмовиків.Україна постійно поповнює обмінний фонд.
Дивіться також Артилерійські снаряди вже почали надходити на фронт, але потрібен час, – ISW
В полон взяли цілу групу
Українські військові взяли у полон цілу групу російських штурмовиків. Зокрема, також і командира. У мережі вони поділились відповідним відео.
Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень,
– мовиться в повідомленні.
В полон взяли цілу групу штурмовиків: дивіться відео
Втрати ворога на 6 червня 2024 року
Українська оборонці вже 834 добу поспіль мужньо протистоять ворогу по всій лінії фронту. Так, лише за минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати 1300 загарбників.
Станом на 6 червня загальні втрати особового складу російської армії становлять 515 тисяч солдатів.
Втрати Росії станом на 6 червня
- особового складу – близько 515 000 (+1300) осіб,
- танків – 7828 (+22) одиниць,
- бойових броньованих машин – 15 076 (+40),
- артилерійських систем – 13 433 (+48),
- РСЗВ – 1095 (+3),
- засоби ППО – 831 (+1),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 846 (+41),
- крилаті ракети – 2270 (+2),
- кораблі /катери – 27 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 360 (+63),
- спеціальна техніка – 2230 (+7).