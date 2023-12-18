Воєнні плани Росії до 2026 року: Залужний відреагував на матеріал BILD

Раніше таблоїд BILD з посиланням на джерела в німецькій розвідці опублікував матеріал про воєнні плани Росії до 2026 року. Зокрема, що ворог хоче встановити повний контроль над Донбасом, окупувати Харків, Дніпро та Запоріжжя тощо.

Головнокомандувач ЗСУ відповів на запитання журналістів щодо цього матеріалу. Валерій Залужний заявив, що це не його парафія.

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"Не моя парафія"

Головком не має наміру коментувати публікацію BILD, у якій йшлося, що Росія має середньостроковий план захоплення українських територій.

Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію,

– підкреслив Валерій Залужний.

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Про що саме йшлося у BILD

Минулого тижня аналітик BILD Юліан Рьопке з посиланням на джерела у німецькій розвідці написав про середньостроковий план агресора на війну до кінця 2026 року. Зокрема:

до кінця 2024 – загарбники мають намір повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а ще вийти на річку Оскіл у межах Харківщини;

до кінця 2026 – захопити великі території на Сході, зокрема, Запоріжжя, Дніпро та Харків;

на Півдні утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на Херсон чи Одесу.

Окрім того, згідно з висновками джерела в німецькій розвідці, упродовж 36 місяців ворог хоче встановити нову лінію фронту по Дніпру.

Зауважимо, що представник ГУР Андрій Черняк, коментуючи цю статтю, зауважив, що окупанти справді намагатимуться захопити нові території України, якщо матимуть таку можливість. Втім, переконаний Черняк, ворог немає достатніх сил та засобів для цього.

До речі, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наразі в Росії немає планів вести війну у 2025 році.

Так званий військовий оглядач Bild Юліан Рьопке вже неодноразово поширював маніпулятивні й провокаційні заяви. Наприклад, заявляв, що українське командування нібито не повинне берегти людей, бо "війна може затягнутися на десятиліття".