Випадків розстрілу наших військовополонених набагато більше, ніж відомо, – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про численні випадки розстрілу українських військовополонених, які перевищують відомі факти.

В інтерв'ю в ефірі національного телемарафону Лубінець розкрив шокуючі деталі про злочини проти полонених ЗСУ, зокрема під Авдіївкою. Він наголосив, що реальна кількість таких випадків значно вища, – інформує 24 Канал.

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Злочинів більше, ніж ми думаємо

Уповноважений з прав людини наголосив, що відповідальність за воєнні злочини несуть не тільки виконавці, а й ті, хто віддає накази. Він зазначив, що ці злочини не залишаться безкарними.

Російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть просто не виконуватися. Водночас я справедливо розумію, що не всі такі випадки розстрілів стоять публічними,

– заявив Лубінець, коментуючи події в Авдіївці.

Омбудсмен коментував випадок, коли українські військові, поранені та не здатні самостійно пересуватися, мали евакуюватися. Однак замість цього їх жорстоко розстріляли російські окупанти.

Таких випадків набагато більше, ніж тих випадків, про які публічно ми кажемо. На жаль.

Зважаючи на заяву Лубінця, стає зрозуміло, що війна Росії проти України приховує ще більше жахіть, ніж можна було уявити. Російські загарбники неодноразово доводили, що закони їм не писані.

Розстріли полонених – це відверте порушення міжнародного гуманітарного права. Кожен такий випадок має бути ретельно задокументований відповідними органами, а винні – у недалекій перспективі притягнуті до відповідальності.

Скажімо, не так давно поширили відеозапис з Бахмутського району, де російські солдати вбивають полонених військовослужбовців Збройних Сил. Власне, стався цей злочин в районі Веселого.

Світова спільнота повинна підтримувати Україну, зокрема зброєю, аби усі високопосадовці у Кремлі були покарані. Власне, лише консолідацію світових ресурсів може здолати російських солдатів та недопустити їх до скоювання жахіть в Європі.