У Херсоні посилять захист, воєнний бюджет: Зеленський провів важливу Ставку

Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Президент розповів, що вона була важливою.

Український лідер зазначив, що говорили про стратегічне бачення деокупації та воєнний бюджет на 2024 рік. Раніше Верховна Рада затвердила документ Бюджету-2024.

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Що важливого було на Ставці

Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій,

– заявив президент.

Додав, що говорили про воєнний бюджет на наступний рік. Наголошували на тому, щоб стати більш самодостатніми щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки.

Володимир Зеленський також заслухав:

звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини;

окрему доповідь щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази. Там триває робота.

Український лідер додав, що на Ставці ухвалили конкретні рішення щодо захисту Херсона. Зокрема, там підсилять протиповітряну оборону, засоби контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідку.

Що сказав президент України про контрнаступ ЗСУ