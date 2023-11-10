У Херсоні посилять захист, воєнний бюджет: Зеленський провів важливу Ставку
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Президент розповів, що вона була важливою.
Український лідер зазначив, що говорили про стратегічне бачення деокупації та воєнний бюджет на 2024 рік. Раніше Верховна Рада затвердила документ Бюджету-2024.
Дивіться також Чи хотів Зеленський замінити Залужного: Єрмак зробив заяву
Що важливого було на Ставці
Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій,
– заявив президент.
Додав, що говорили про воєнний бюджет на наступний рік. Наголошували на тому, щоб стати більш самодостатніми щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки.
Володимир Зеленський також заслухав:
- звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини;
- окрему доповідь щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази. Там триває робота.
Український лідер додав, що на Ставці ухвалили конкретні рішення щодо захисту Херсона. Зокрема, там підсилять протиповітряну оборону, засоби контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідку.
Що сказав президент України про контрнаступ ЗСУ
- Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Збройних Сил України сповільнили декілька неприємних сюрпризів. Президент пояснив, що певні проблеми були з очікуванням військової допомоги. Зокрема, ЗСУ чекали на боєприпаси сім місяців. За цей час Росія змогла замінувати Південь.
- Український лідер розповів, що Україна спробує досягти результатів на фронті до кінця 2023 року. За його словами, у нас є план. Він включає дуже конкретні міста, дуже конкретні напрямки, куди йдуть ЗСУ. Проте Зеленський не може поділитися всіма деталями.
- Президент зазначав, що наші військові роблять повільні кроки вперед на Півдні, а також на Сході. Водночас ворог намагається зупинити контрнаступ Збройних Сил України, постійно вкидаючи нові резерви на поле бою.