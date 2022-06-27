Тактика Другої світової, Росія хоче зламати спротив, – воєнний історик про удар по Кременчуку

Підступний ракетний удар в Кременчуку – чергова спроба окупантів зламати спротив українців. Вони свідомо вдарили по торговому центру.

Про це 24 каналу розповів воєнний історик Роман Пономаренко. Він наголошує, що Росія вже неодноразово застосовує тактику повітряного терору. Вона була добре випробувана ще з часів Другої світової війни.

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Логіку російських окупантів важко зрозуміти – вони поводяться максимально неадекватно. Пан Пономаренко припускає, що ракетний удар по торговому центру – це чергова спроба загарбників підірвати моральний дух українців та зменшити спротив.

Росія такими методами може намагатися зломити волю українського народу до спротиву. Показати, що вони дотягнуться до будь-кого; що нібито не захистить ні ППО, ні армія, – зазначив Роман Пономаренко.

Попри це, навряд чи окупанти справді розраховують, що це дасть якийсь результат. Враховуючи останні соціологічні дослідження, українці впевнено підтримують і ЗСУ, і уряд, і президента, і єдині у своїй ненависті до Росії.

Окупантів шокує єдність українського народу, який буквально за 2 – 3 дні назбирує 600 мільйонів гривень на чотири "Байрактари". Для росіян, як наголошує Пономаренко, це взагалі щось незрозуміле та несподіване.

"Скоріш за все, такий удар – це елемент залякування. По-іншому вони вже просто не можуть мислити", – зауважив пан Пономаренко.

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