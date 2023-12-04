ОПК Росії не може самостійно забезпечити її потреби: чи здатен ворог наростити потенціал
Попри слабкість свого оборонно-промислового комплексу, Росія має достатньо грошей, щоб його розвивати. Ба більше, багато країн не проти заробити на цьому, як-от Іран.
Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь окреслив 24 Каналу стан ОПК Росії. Як відомо, майже третину нового бюджету країна-агресорка витрачатиме на війну.
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"Росія може нарощувати військовий потенціал – протягом 2022–2023 років вона отримала сотні мільярдів доларів за нафту й газ. Якщо це триватиме й у 2024-му, то з такими грошима Росія може зробити що завгодно", – констатував Самусь.
Залишається тільки сподіватись, що більшість цих грошей усе-таки розкрадуть. Але навіть їхніх залишків Росії вистачить, щоб купувати живу силу, а також озброєння й військову техніку через різні схеми.
Росія залежна від інших країн
"Російський ОПК не може самостійно задовольнити потреби збройних сил, особливо у високотехнологічних галузях. Наприклад, вони купують безпілотники в тому самому Ірані", – зазначив Самусь.
Оскільки країна-агресорка може нарощувати воєнний потенціал, Україні важливо досягти паритету. У цьому нам не обійтись без допомоги західних партнерів.
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