Рада знову продовжить дію воєнного стану й загальної мобілізації: коли та на скільки

Уже найближчим часом нардепи можуть знову проголосувати за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Наразі вони тривають до 18 серпня.

Це буде вже восьме таке голосування Верховної Ради від початку повномасштабної війни. Попереднє провели у травні.

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Ймовірно, до 15 листопада

Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року,

– зазначив Ярослав Железняк.

Народний депутат нагадав, як відбувається цей процес. Зокрема, спочатку президент підписує два укази. Їх подають на затвердження в Раду, далі в Комітет з питань оборони. Опісля голосування Парламенту.

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Довідка. Воєнний стан – це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії або нападу. Він потрібен, зокрема, аби надати відповідним органам державної влади повноваження, необхідні для зменшення або унеможливлення загрози та забезпечення національної безпеки.

Зауважимо, що під час дії воєнного стану в країні можуть бути заборони та обмеження на: