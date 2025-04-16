Воєнний стан і мобілізація в Україні: до якої дати триватиме

В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізацію. Такий правовий режим діятиме щонайменше ще 90 діб.

Варто зауважити, що це було 15 голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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До якої дати продовжили воєнний стан та мобілізацію в Україні

Сьогодні, 16 квітня, під час парламентського засідання народні депутати підтримали законопроєкти №13172 і №13173, які напередодні були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

За продовження воєнного стану проголосували 357 народних депутатів. Тоді як продовження загальної мобілізації підтримали 346 нардепів. Внаслідок цього дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжено до 6 серпня 2025 року.

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну парламент 13 разів продовжував мобілізацію:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;

4 травня до 11 серпня 2024 року;

з 12 серпня до 9 листопада 2024 року;

з 10 листопада 2024 року до 8 лютого 2025 року;

з 8 лютого 2025 року по 9 травня 2025 року;

з 9 травня 2025 року по 6 серпня 2025 року.

До слова, проти продовження дії воєнного стану виступив лише Олексій Гончаренко. Про таке рішення нардеп від "Європейської солідарності" повідомив ще перед засіданням.