Воєнний стан можуть ввести в областях Росії, що межують з Україною, – Арестович

Дуже малоймовірно, що Росія наважиться піти на широкомасштабну мобілізацію, адже це означає поразку перед електоратом. Проте окупанти продовжують ведення прихованої мобілізації, аби підсилити свої ряди.

Про це 24 каналу розповів Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України. Він також зазначив, що є ймовірність введення воєнного стану на території Росії, проте лише у декілької областях.

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Ввести воєнний стан на територіях, які межують із Україною – Ростовська, Курська, Бєлгородська, росіяни можуть, бо там щось дивне постійно відбувається. То база вибухне, то склади горять,

– говорить Арестович.

Таким чином окупаційні війська можуть забезпечити собі "спокій" на цих територіях. А щодо введення на всій території Росії мобілізації – це поставити підпис про поразку для внутрішньої аудиторії, переконаний радник голови Офісу президента.

Загроза від прихованої мобілізації в Росії

Росіяни доволі активно провадять приховану мобілізацію і черпають живу силу з кількох джерел:

строковики;

ті військові, які ще залишились в частинах;

добровольці або "мисливці за вдачею";

так звані "декласовані".

На думку Арестовича, ці сили перекидають на фронт, вони не більше, як гарматне м'ясо. За його словами, як правило, такий контингент кидають в гарячі точки без належної підготовки. Росія все, що накопичує – одразу кидає в бій.

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