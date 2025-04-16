Рада може скасувати воєнний стан раніше: нардеп назвав умову

У середу, 16 квітня, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану. Однак його можуть закінчити раніше, якщо вдасться закінчити війну.

Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Коли можна скасувати воєнний стан

Єгор Чернєв зауважив, що продовження воєнного стану на 90 днів, не означає, що він триватиме 90 днів.

Якщо ми досягнемо миру у цій війні раніше, то абсолютно зрозуміло, що Верховна Рада може своїми голосами підтримати припинення воєнного стану в будь-який час протягом цих 90 днів,

– вказав він.

Нардеп зазначив, що наразі не можна припиняти воєнний стан, оскільки це призведе до зміни функціонування військово-цивільних адміністрацій, державного апарату, фінансування української армії.

"І фактично це буде означати капітуляцію для нашого ворога, і для наших партнерів, яким не буде сенсу підтримувати Україну, бо вона сама визнала, що воєнного стану вже немає", – каже Чернєв.