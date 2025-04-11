Стефанчук відповів, чи будуть в Україні продовжувати воєнний стан та мобілізацію після 8 травня

До 8 травня в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Так, Руслан Стефанчук відповів, чи буде Верховна Рада і надалі продовжувати воєнний стан та мобілізацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови Верховної Ради в інтерв'ю Reuters.

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Стефанчук розповів, чи будуть продовжувати воєнний стан

Через повномасштабну війну, розв'язану Росією, в Україні 24 лютого 2022 року запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада підтримує голосуванням продовження.

Нині Стефанчук переконаний, що воєнний стан та мобілізація будуть продовжені після 8 травня. Він додав, що очікує голосування до 9 травня.

Рада продовжить воєнний стан і мобілізацію після 8 травня, оскільки війна ще не закінчена,

– заявив Стефанчук.

Він додав, що український парламент підтримає продовження воєнного стану та загальної мобілізації. За його словами, парламентарі зобов'язані дбати про національну безпеку країни.

Раніше Федір Веніславський назвав умови, за яких можуть скасувати воєнний стан. Так, мовиться не лише про припинення бойових дій, а й про усунення загроз безпеці держави, громадян, територіальної цільності, державному суверенітету.