Перетин кордону: чи можуть виїхати з країни рідні загиблого військовослужбовця

В Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан, що обмежує право чоловіків на виїзд за кордон. Однак члени родин загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців мають право на виїзд, за умови надання відповідних документів.

Детально про це розповіли фахівці юридичної компанії Inseinin. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Inseinin.

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Як родичам загиблих військових виїхати за кордон

Під час дії воєнного стану родичі осіб, які загинули або пропали безвісти на війні, мають право не тільки на отримання відстрочки від мобілізації, а й на виїзд за кордон. Так як право на перетин державного кордону для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежене необхідно надати документи, які підтверджують таке право.

Згідно з постановою КМУ №57, під час воєнного чи надзвичайного стану військовозобов’язані, які не підлягають мобілізації, можуть перетинати кордон. До цієї категорії належать особи, чиї близькі родичі (батьки, діти, чоловік, дружина, дід, баба, рідні брати чи сестри) загинули або зникли безвісти:

під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

під час участі в антитерористичній операції (АТО), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами;

до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами; під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Для виїзду за кордон необхідно надати такі документи:

Підтвердження родинних зв’язків (свідоцтво про народження чи шлюб); Свідоцтво про смерть; Сповіщення про загибель; Акт службового розслідування.

Дотримання цих умов дає право родичам військовослужбовців на перетин державного кордону навіть під час воєнного стану.