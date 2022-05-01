Воїни ООС відбили 10 атак ворога за добу і 63 за тиждень, знищили повно техніки

Українські військові в зоні Операції Об'єднаних сил завдали чергових втрат російським окупантам. За одну добу наші воїни відбили відразу 10 атак та знищили безліч ворожої техніки.

Українські воїни збили 7 безпілотників

У пресслужбі ООС повідомили, що 1-го травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога. Загалом за тиждень наші військові відбили 63 ворожі атаки.

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1-го травня наші захисники завдали втрат російським окупантам, знищивши:

2 танки;

17 артилерійських систем;

38 одиниць бойової броньованої;

10 одиниць автомобільної техніки противника.

В ООС зазначили, що підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили 7 ворожих безпілотників.

Протягом тижня українські воїни в ООС знищили:

45 танків;

43 артилерійські системи;

4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки;

6 бойових спеціальних машин;

3 одиниці спеціальної інженерної техніки;

68 одиниць автомобільної техніки;

8 паливозаправників;

4 зенітні установки ворога.

Вправно попрацювали й підрозділи ППО, які збили 6 літаків, 32 безпілотники та дві крилаті ракети російських окупантів.

Яка ситуація на Донбасі

Російське командування поставило своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У британській розвідці повідомили, що битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій Росії

Проте російські окупанти зазнають значних втрат через потужну оборону ЗСУ. Через це російські окупанти обстрілюють цивільних. Зокрема, окупанти атакували 12 населених пунктів на Донеччині. Ворожі удари поруйнували щонайменше 36 цивільних об'єктів.

Повідомлялося, що на Донецькому та Таврійському напрямках окупанти намагалися встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна. Українські військові завдали ворогу значних втрат.

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