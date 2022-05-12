Воїни ООС відбили аж 18 атак ворога й збили вертоліт Ка-52

Українські захисники зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили 12 травня аж 18 атак ворога. Наші воїни завдали російським окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

Військові продовжують тримати оборону на Донецькому і Луганському напрямках. Обстановка складна, але контрольована.

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Яка ситуація на Донбасі

Вздовж смуги оборони окупанти застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Крім того, росіяни завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Вони знищують лікарні, школи і дитячі садочки.

Підбита техніка окупантів

За добу військовослужбовці ООС знищили чимало ворожої техніки:

13 танків,

8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ),

27 одиниць бойової броньованої техніки,

2 одиниці спеціальної інженерної техніки,

5 автомобілів.

Ба більше, підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотники типу "Орлан-10".

Вчора відбили 9 атак

За добу 11 травня угруповання ООС успішно відбило 9 атак ворога. Також українські захисники знищили 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів ворога та одну зенітну установку. ППО збила 4 безпілотники типу "Орлан-10".

Останні новини з фронту

Основні бойові дії зараз відбуваються на Сході. На Півдні Росія тимчасово окупувала частину Херсонської та Запорізької областей. Там окупанти знущаються з місцевих жителів.

Однак російська армія зазнає серйозних втрат. Наприклад, в Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів.

В Одеській військової адміністрації підтвердили, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Це судно є одним із найновіших у російському флоті.

Також загарбники завдають ракетних ударів по всіх регіонах. 12 травня вони обстріляли Кременчук на Полтавщині. Глава місцевої ОВА Дмитро Лунін розповів, що випустили 12 ракет – це чи не найбільша атака з початку повномасштабної війни.

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