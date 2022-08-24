Воїни тілом ідуть на залізо, – Зеленський розповів, чого вартувала "сліпота" світових лідерів

Перед і після початку вторгнення росії в Україну 24 лютого багато світових лідерів "не помічали", які загрози нависли саме над їхніми країнами. Том українські воїни вже гинули за свободу Європи, поки там ще не хотіли давати зброю.

Таку думку озвучив Володимир Зеленський 23 серпня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його пресконференцію за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи. Проте президент акцентував, що в будь-якому разі він і вся Україна вдячні за підтримку, яку ми зараз отримуємо.

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Президент пояснив емоційні звернення до світу

Глава держави зазначив, що будь-яка міжнародна допомога важлива. Він вважає, що навіть найменшу підтримку, яку ми отримуємо, країни могли б і не надавати. Зараз в України є великий рівень міцності та витримки завдяки хоробрості всіх громадян, зокрема, і воїнів. Проте важливу роль у цьому відіграє підтримка заходу.

Дійшло, слава Богу, до деяких лідерів світу, що ми захищаємо не Україну та українців. Ми захищаємо весь світ і наші спільні спільності. На жаль, воно дійшло через таку кількість жертв... Я не скаржуся на будь-яку державу. Просто інколи відверто говорю, розуміючи, що відбувається на тому чи іншому напрямку нашої держави. Що хлопцям і дівчатам дуже важко. Коли на пушку іде жива людина. Тіло іде проти заліза,

– сказав глава держави.

Він сказав, що емоційні звернення до світу часто зумовлені побаченим. "Я, вибачте, бачу фотографії, які не лише дітям, а й дорослим наніч не можна показувати", – згадав президент загиблих Героїв.

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