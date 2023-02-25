Як окупанти під Вугледаром наступали: "Чорні Запорожці" показали кладовище ворожих танків
Джерело:72 ОМБр імені Чорних Запорожців
Наші воїни щодня професійно знищують окупантів та їхню техніку. Яскравим доказом цього є кладовище російських танків під Вугледаром.
Відповідне відео опублікували бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Окупанти отримують добрячу прочуханку від наших захисників.
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Танки спалахують, мов сірник
Судячи з кадрів, загарбники намагались прорвати позиції наших воїнів та наступати під Вугледаром. Однак, як і очікувалось, у них нічого не вийшло.
Воїни яскраво відпрацювали по ворожих танках: дивіться відео
"Чорні Запорожці" один за одним перетворювали російську техніку на металолом. Лише на одному місці накопичилось з десяток знищених танків. Відтак, українські поля стають кладовищем для російської армії.
Нагадаємо, що за минулу добу ворог також втрати багато техніки. Нашим військовим вдалося перетворити на брухт 12 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем і 1 РСЗВ. А ще знищили 1 вертоліт, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів і автоцистерн і 1 одиницю спецтехніки.
Успіхи ЗСУ на війні: останні новини
- Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" уже поповнили 147 470 російських військових. Лише за добу наші воїни ліквідували 650 окупантів.
- Основні зусилля ворога зосереджені на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Лиш за 24 лютого підрозділи Сил оборони відбили близько 70 атак на цих напрямках.
- Наші воїни у березні 2022 року, під час боїв за село Мощун Київської області, знищили щонайменше сотню російських десантників, морпіхів та розвідників. Це була еліта окупаційної армії, яка повинна була захопити Київ.