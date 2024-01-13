Угода між Україною та Британією: у Зеленського відповіли, чи воюватимуть британці проти Росії

В Офісі Президента прокоментували угоду між Україною та Великою Британією. Представник ОП відповів на питання, чи воюватимуть британські військові на боці ЗСУ, якщо Україна зазнає будь-якої агресії.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква пояснив, що собою являє угода з Великою Британією. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи воюватимуть британці за Україну

Ігор Жовква дав зрозуміти, що Збройні сили Великої Британії не воюватимуть на боці України проти Росії. Як пояснив заступник Андрія Єрмака, у рамках двосторонньої угоди наша держава може отримати техніку від союзників у разі будь-якої агресії. Однак документ не передбачає прямої участі британських військових у бойових діях за Україну.

Ця угода укладена на 10 років, і безпекова допомога Британії триватиме увесь цей період. Про солдатів не йдеться, але ми не просто можемо запросити кількість техніки, а ми впевнені, що ми її отримаємо,

– наголосив він.

Також в угоді є окремий розділ, присвячений військово-промисловому співробітництву. У документі передбачені кошти на спільне виробництво зброї.

Що собою являє угода

Жовква також повідомив, що укладена з Великою Британією угода є комплексною та дуже великою. Вона передбачає санкції та замороження російських активів з подальшим їхнім застосуванням на користь нашої держави.

Крім цього ці безпекові гарантії включають конкретну фінансову допомогу та допомогу у відбудові України після завершення війни з Росією. Ще угода містить у собі гарантії з боку Лондона тим компаніям, які пересуваються морськими коридорами (зокрема створеними Україною).

Заступник голови ОП зауважив, що 10 років – це мінімальний період дії угоди, після якого її можна буде продовжити.

Що цьому передувало