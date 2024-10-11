Чи беруть солдати КНДР участь у війні проти України: у Євросоюзі вперше прокоментували

Європейський Союз не має доказів присутності військових з Північної Кореї на території України. Однак в ЄС продовжують стежити за розвитком подій.

Про це заявив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, повідомляє 24 Канал. Варто зазначити, що раніше журналісти The Guardian стверджували, що військовослужбовці північнокорейської армії могли брати участь у війні проти України на боці Росії.

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Чи відправила КНДР свої війська в Україну

Співрозмовник підтвердив, що КНДР передала Росії один мільйон артилерійських снарядів та інші види різної зброї. Однак наразі в ЄС немає інформації про те, чи присутні солдати Північної Кореї на полі бою.

У нас немає доказів присутності північнокорейських військових на землі. Ми бачили деяку інформацію в засобах масової інформації. У нас немає розвідувальних даних, які б дозволили нам вважати, що це так,

– сказав дипломат.

Він зазначив, що після наданої допомоги з боку КНДР, допомога з розміщенням північнокорейських солдатів була б "обґрунтованим кроком". Наразі Євросоюз продовжить стежити за розвитком подій.

В ЄС також додали, що не мають доказів щодо передачі військової зброї з боку Китаю до Росії.

До слова, раніше Кім Чен Ин анонсував прискорення трансформації КНДР. Північнокорейський лідер хоче перетворити свою країну на "військову наддержаву з ядерною зброєю".

