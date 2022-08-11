Окупанти силою примушують строковиків брати участь у війні: розслідувачі навели докази

росія продовжує кидати на війну проти України солдатів строкової служби. Розслідувачі The Insider і Bellingcat встановили, що окупанти силою змушують строковиків підписувати контракти.

Окупанти підробляють документи

Розслідувачі зібрали свідчення рідних та близьких російських строковиків про те, як їх погрозами та силою змушують укладати контракти. Родини росіян у відчаї та просять про допомогу.

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"Мого сина, Часова Данила Ігоровича, який проходить термінову службу у 254 мотострілецькому полку, в/ч 91704 насильно змушують підписати контракт. Допоможіть мені, будь ласка", – наводять розслідувачі скаргу.

Ще одне свідчення близьких підтверджує, що росія кидає на війну проти України рядових строковиків. Окупанти, погрожуючи, змушують підписувати контракти.

Мій син, рядовий строкової служби був спочатку відправлений в Україну, а потім виведений з її території. Після прибуття зі строковиками була проведена бесіда, щоб вони говорили, що власноручно підписали контракт перед відправленням на "спецоперацію". Я звернувся на гарячу лінію міноборони росії за роз'ясненнями. За декілька годин після цього син повідомив, що їх викликали до штабу та погрожували, що знову відправлять до зони бойових дій,

– пожалівся чоловік на умовах анонімності.

Відповідно до іншого свідчення, російські окупанти навіть підробляють підписи тих строковиків, які відмовилися укладати контракт.

"Мій син проходив службу у Бєлгородській області, з 20 лютого на зв'язок не виходить. Я маю відомості, що командир не відпускає строковиків, погрожує дезертирством. У військовій частині всі про це знають, вони змусили підписати дітей контракти, хто відмовився, підробили підпис", – йдеться у свідчення.

Як пишуть розслідувачі The Insider і Bellingcat, випадків, коли окупанти підробляють документи, чимало.

У лютому мій син строковик повідомив, що його "добровільно-примусово" змусили підписати рапорт на час навчань у полях у місті Курськ. Жодний контракт не підписував, але, мабуть, за нього видали той рапорт,

– жаліються близькі строковиків.

Розслідувачі зазначають, що ще гірше поводяться з мобілізованими на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Таких військових без спорядження кидають на першу лінію.

"Я мати громадянина "ДНР", який має громадянство РФ. Раніше він не проходив службу в армії і немає військової підготовки взагалі. Наприкінці лютого було мобілізовано для участі у "спецоперації". У цей час вони були без елементарного постачання, спали у лісі без наметів. Їжі не вистачає на всіх і води дуже мало, збирали сніг у лісі та топили. Ставлять воювати на першу лінію з одним ріжком в автоматі", – йдеться у повідомленні.

Шалені втрати росії

росія поки не оголошувала загальну мобілізацію, але проводить її таємно. російське військово-політичне керівництво вимушене це робити через шалені втрати у війні проти України.

Зранку 11 серпня у Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати російської армії у війні проти України. Відповідно до цих даних, в Україні вже загинуло 43 тисячі російських солдатів.

Дізнайтесь більше – втрати росіян станом на 11 серпня: дивіться відео