Возз'єднання військовополоненої та сина, які не бачилися понад 2 роки: щемливе відео з обміну
Джерело:Дмитро Лубінець
Під час сьогоднішнього обміну військовополоненими хлопчик Дмитрик нарешті обійняв маму, яка повернулася додому з російського полону. Жінка захищала "Азовсталь".
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він також опублікував щемливе відео зустрічі мами і сина.
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Справжній подарунок сину – зустріч з мамою
Він зауважив, що возз'єднання мами-військовополоненої та її сина сталося через понад 2 роки розлуки.
"Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження. І його, і маму переповнюють емоції", – зазначив омбудсмен.
Лубінець також розповів, що хлопчика Дмитра раніше повернув додому Офіс омбудсмена з тимчасово окупованих територій України. Військовополонену маму хлопчика хотіли незаконно засудити росіяни.
Дмитро зустрівся з мамою, яка повернулась з полону: відео
Деталі сьогоднішнього обміну
- Україна та Росія провели обмін полоненими 31 травня: з ворожого полону вдалося повернути 75 людей. Це воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних.
- Серед військових, яких вдалось повернути, є ті, хто не чув голоси рідних від початку повномасштабного вторгнення.
- Під час обміну додому повернулась Мар'яна Чечелюк – слідча з Маріуполя, яка 2 роки перебувала в полоні. Вона разом зі сестрою ховались від обстрілів у сховищах "Азовсталі".