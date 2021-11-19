Вперше з часів Буша: Байден тимчасово передасть повноваження Гарріс

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден передасть свої повноваження віцепрезидентці Камалі Гарріс. Вона вестиме справи, поки глава держави перебуватиме під анестезією.

Байден проведе процедуру в медичному центрі Волтера Ріда під час щорічного медичного обстеження. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Поки американський президент перебуватиме під анестезією, йому доведеться пройти колоноскопію (діагностична медична процедура).

Тим часом віцепрезидентка, як повідомила Псакі, працюватиме зі свого офісу в Західному крилі упродовж цього часу.

Буш передавав свої повноваження Чейні

Ввечері 19 листопада Білий дім опублікує звіт про стан здоров'я американського лідера за підсумками медобстеження.

Колишній президент США Джордж Буш у 2002 та у 2007 роках також передавав свої повноваження тодішньому віцепрезиденту Річарду Чейні. Буш, як і Байден, проходив колоноскопію під час медобстеження і перебував під анестезією.

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