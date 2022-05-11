Вперше в історії України є можливість зафіксувати наші гарантії безпеки, – Зеленський
11 травня 2022 , 22:23Читать новость на русском
Президент України Володимир Зеленський відзначив важливість участі у зустрічі "великої сімки". Провідні країни світу працюють над тим, щоб забезпечити безпеку нашої держави.
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до героїчного українського народу. З-поміж іншого глава держави розповів про гарантії безпеки, які захистять Україну в майбутньому.
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