Вперше у новому році ворог не просунувся у Бахмуті: огляд карти від Світана

Росіяни не покладають надій на взяття Бахмута, однак ЗСУ не дають їм жодного шансу. Станом на 9 березня українські захисники фактично призупинили просування ворога.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан оглянув карту бойових дій та проаналізував зміни. Він запевнив, що Збройні Сили України ведуть "дуже грамотну оборону".

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Потужна оборона ЗСУ

Світан наголосив, що ЗСУ купірували фронт – рухатися росіяни нікуди не можуть.

"Було грамотне рішення по вибору рубежів оборони. Росіяни вперлись, оборону ЗСУ пройти не можуть, намагатимуться або розбити з авіації, або придумати ще якийсь маневр. Однак наразі у Бахмуті ми їхній рух зупинили", – заявив військовий експерт.

З півночі в Бахмут також зупинений рух російських військ. Зокрема, завдяки фланговим ударам – їх боїться "Вагнер".

"Удари по флангах починають відсікати російські війська і вони просто не можуть рухатись. Це грамотна оборона", – підсумував полковник ЗСУ в запасі.

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Чи буде контрнаступ біля Бахмута

Світан припустив, що в районі Бахмута ЗСУ, найімовірніше, не контрнаступатимуть. Це незручна позиція.

Оптимально наступати з боку південної Білогорівки на Попасну. Відтак можна відрізати всю ПВК "Вагнер" від поставок та переводити їх в оперативне оточення,

– сказав військовий експерт.

Також Світан розповів, що перспективним може бути рух з боку Костянтинівки на Горлівку.

"Якщо приймуть рішення по такому руху – ми будемо перекривати і вибивати деякі лінії поставок росіянам, які зараз тиснуть на Бахмут. Їм буде важко там наступати, у 3 – 4 рази зменшиться кількість обстрілів і їм прийдеться обходити з півночі", – пояснив він.

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