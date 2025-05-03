Вперше у світі: воїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак
- Українські військові вперше у світі ударом морського дрона Magura знищили російський бойовий літак Су-30, повідомили в ГУР Міноборони.
- Це сталося 2 травня в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ.
Спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідували російський Су-30. Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.
Це сталося в пʼятницю, 2 травня. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР.
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Воїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак
В пресслужбі ГУР повідомили, що історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.
Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море – на дно володінь безжального "Нептуна",
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що цей успішний удар по бойовому літаку противника відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск, де росіяни ховають "залишки свого чорноморського флоту".
Знищення ворожого Су-30 з морського дрона: дивіться відео
В ГУР нагадали, що 31 грудня 2024 року завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці ГУР МО України вперше у світі знищили повітряну ціль – два російські гелікоптери Мі-8.