Аеропорт в Алмати вже запрацював: чому багато рейсів затримують і скасовують
13 січня 2022 , 10:40Читать новость на русском
Джерело:комітет цивільної авіації Казахстану
Аеропорт міста Алмати в Казахстані відновив роботу після масових протестів у країні. Перший рейс виконали за маршрутом Алмати – Нур-Султан.
Роботу аеропорт у місті Алмати відновив 13 січня. Однак там наразі не готові виконувати рейси цілодобово.
Читайте також У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ
Аеропорт в Алмати відновив роботу
Перший рейс полетів за маршрутом Алмати – Нур-Султан. Внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 08:00 до 21:00,
– зазначили у комітеті цивільної авіації.
Після відновлення роботи в аеропорт вже прибув і перший міжнародний рейс. Літак виконав політ з турецької Анталії.
Багато рейсів затримують і скасовують
Загалом на 13 січня на території Казахстану заплановано 222 рейси, з них із затримкою – 9 рейсів, скасовані – 99.
Основні причини всіх затримок і скасувань рейсів:
- регламент роботи аеропортів,
- комендантська година,
- нестача резервних літаків,
- низьке завантаження і пізнє прибуття авіалайнерів.
Протести у Казахстані: що відомо
- Масштабні протести спалахнули в Казахстані на початку 2022 року. Приводом стало різке підвищення цін на скраплений газ. Однак поступки влади щодо цього не дали ефекту. Стало зрозумілим, що були й інші причини масового обурення – політичні.
- Казахські військові не погоджувалися на придушення акцій протесту. Тому президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану по допомогу та отримав ствердну відповідь. У Кремлі заявили, що загалом у Казахстан відправили 2 030 іноземних "миротворців". Однак частину з них 13 січня почали виводити.
- Жертвами заворушень стали щонайменше 164 осіб, серед яких 3 – діти.
До теми – наслідки протестів у Казахстані: дивіться відео