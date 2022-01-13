Аеропорт в Алмати вже запрацював: чому багато рейсів затримують і скасовують

Аеропорт міста Алмати в Казахстані відновив роботу після масових протестів у країні. Перший рейс виконали за маршрутом Алмати – Нур-Султан.

Роботу аеропорт у місті Алмати відновив 13 січня. Однак там наразі не готові виконувати рейси цілодобово.

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Аеропорт в Алмати відновив роботу

Перший рейс полетів за маршрутом Алмати – Нур-Султан. Внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 08:00 до 21:00,

– зазначили у комітеті цивільної авіації.

Після відновлення роботи в аеропорт вже прибув і перший міжнародний рейс. Літак виконав політ з турецької Анталії.

Багато рейсів затримують і скасовують

Загалом на 13 січня на території Казахстану заплановано 222 рейси, з них із затримкою – 9 рейсів, скасовані – 99.

Основні причини всіх затримок і скасувань рейсів:

регламент роботи аеропортів,

комендантська година,

нестача резервних літаків,

низьке завантаження і пізнє прибуття авіалайнерів.

Протести у Казахстані: що відомо

Масштабні протести спалахнули в Казахстані на початку 2022 року. Приводом стало різке підвищення цін на скраплений газ. Однак поступки влади щодо цього не дали ефекту. Стало зрозумілим, що були й інші причини масового обурення – політичні.

Казахські військові не погоджувалися на придушення акцій протесту. Тому президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану по допомогу та отримав ствердну відповідь. У Кремлі заявили, що загалом у Казахстан відправили 2 030 іноземних "миротворців". Однак частину з них 13 січня почали виводити.

Жертвами заворушень стали щонайменше 164 осіб, серед яких 3 – діти.

До теми – наслідки протестів у Казахстані: дивіться відео

Міський аеропорт Алмати закрили 6 січня через протести в країні. Його обіцяли відкрити тільки після скасування режиму надзвичайної ситуації.