Вперше в історії: зонд NASA впритул наблизиться до планети Церери

На початку липня зонд NASA під назвою Dawn вийде на нову орбіту, наблизившись до поверхні карликової планети Церери менш, ніж на 50 кілометрів.

Про це сказано на сайті NASA.

Це буде у 10 разів ближче, ніж зонд коли-небудь підлітав до Церери.

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Під час дослідження Dawn вивчить підповерхневий шар Церери за допомогою нейтронного і гамма-спектрометра. Також зонд буде робити знімки поверхні карликової планети з мінімальної відстані.

Передбачається, що у другій половині цього року у Dawn закінчиться паливо, тож його місія буде завершена.

Що таке Церера? Це карликова планета, розміщена в середині Сонячної системи. Вона найближча до Землі карликова планета, інколи наближається до нашої планети на відстань 263 мільйонів кілометрів. Спостереження довели, що вона має кулясту форму, на відміну від більшості інших малих тіл, які мають неправильну форму через низьку гравітацію.

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