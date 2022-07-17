Вплине на війну, – Мусієнко дав прогноз, що буде після удару в кримський міст
Якщо ми завдамо удару по кримському мосту, то це справді вплине на хід війни, адже через цей міст відбувається чимале постачання зброї та боєприпасів. Транспортування здійснюється не лише автошляхом, а й залізницею з території росії.
Про це 24 каналу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що угрупування військ, яке перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької області, це, як правило, на забезпеченні із Криму.
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"Хоча, зараз з'явився ще один логістичний напрямок – східний, через Маріуполь. Наприклад, є інформація, що для Запорізького напрямку росіяни підвезли танки через Маріуполь", – розповідає Мусієнко.
За його словами, якщо мовимо про угрупування ворожих військ на Херсонщині, то 70-80% усього забезпечення там відбувається саме через територію тимчасово окупованого Криму.
Чи можна знищити Кримський міст
"Якщо думати про влучання у міст, то потрібно розуміти, що у нас має бути така зброя, аби пошкодження цього мосту було майже не можливо полагодити", – каже військовий експерт.
У нас є розуміння, що Кримський міст – дійсно важливий з військової точки зору об’єкт і це також підтверджує ГУР, яке пояснює, що цю ціль ми можемо знищити,
– зазначає Мусієнко.
Чутливе питання щодо зброї, яку нам надають наші західні партнери, додає він. Міністр оборони України Рєзніков говорив, що ми не будемо завдавати ударів по росії.
Проте всі знають і визнають, що Крим – це не законно анексована територія України, тому цікаво чи маємо ми відповідну санкцію від наших стратегічних партнерів – США та інших країн, це важливо.
Якщо маємо такі дозволи, то план зі знищення кримського мосту справді можна розглядати, резюмує Олександр Мусієнко.
Детальніше про важливість мосту через Керченську протоку: дивіться відео
Чому Україні потрібно знищити Кримський міст
Росіяни перекидають велику частину своїх резервів в Україну з окупованого Криму, яка туди потрапляє через Керченський міст. Раніше генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що цей міст – військова ціль №1 і це ні для кого не секрет. Він натякнув, що ЗСУ чекають на зброю, яка може дотягнутися до цілі.
Тим часом українська розвідка вже готова, адже давно має технічну документацію Кримського мосту.