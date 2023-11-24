Блокування польського кордону: яка ситуація з рухом автобусів та автівок

Через протести на кордоні з Польщею перевезення вантажів практично не відбувається. Водночас українські прикордонники розповіли, чи вплинули протести на рух автобусів та легкових автомобілів.

Блокування кордону не впливає на рух пасажирських автобусів і автівок. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише 24 Канал.

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Автобуси та легкові автівки легко перетинають кордон

Демченко зазначив, що польські учасники акції протесту зазначали, що не блокуватимуть рух для автобусів і легкового транспорту.

Відтак, українські прикордонники констатуються, що автобуси та легкові автівки легко перетинають кордон на в'їзд та виїзд.

Що відомо про страйки на кордоні

На початку листопада польські перевізники почали блокувати прикордонні переходи з Україною.

Вони вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їх перевірок.

Польські перевізники відмовились від розблокування кордону після переговорів з українськими чиновниками. Водночас у Єврокомісії заявили, що не можуть виконати одну з вимог мітингувальників, тобто скасувати транспортний безвіз для України.

Посол України в Польщі повідомив, що Україна направила ноту з вимогою розпустити страйк польських перевізників. Причиною стала вже друга смерть українського водія на кордоні.

Однак польські перевізники погрожують, що не знімуть блокаду у найближчі кілька місяців.

Станом на ранок 24 листопада через блокаду кордону в чергах на в'їзд в Україну очікують 3700 вантажівок. 23 листопада учасники блокади взялися за ще один пункт пропуску. Мовиться про "Медика – Шегині", який був останнім, який не перекрили перевізники.